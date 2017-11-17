фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Барнаульский кожевенный завод — один из старейших заводов города, расположенный в поселке Ильича. Основал его в 1893 году Дмитрий Лалетин — известный барнаульский мещанин и предприниматель. В 1920 году завод был передан в собственность государства.

Почти 100 лет завод занимался выпуском обувной сыромятной кожи и юфти. В советское время выпускал обувь для армии. В составе предприятия имелись: кожсырьевой и зольный цеха, дубильный, отдельный, мыло- и клееварный участки.

В 90-е годы завод вновь стал частным. Его собственник – Игорь Вялов – занимался производством колбас. Однако в 2006 году предприятие потерпело крах, и хозяин пытался продать здание, а в 2013 году был готов отдать его бесплатно компании, которая его восстановит. Но завод никто так и не взял под своё крыло, и теперь он просто разваливается.

Фотокорреспондент портала Amic.ru прогулялась по развалинам некогда красивого завода Барнаула.