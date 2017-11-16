Работа автобусного маршрута №34 ("Мебельная фабрика – переулок Малый Прудской") возобновлена после многочисленных просьб горожан, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
Отметим, что ранее работа маршрута была остановлена из-за нарушений требований, предъявляемых к пассажирским перевозкам.
Схема движения маршрута в прямом направлении: улица Карла Маркса – улица Профсоюзов – улица Воровского – проспект Комсомольский – улица Чкалова – проспект Ленина – улица Пушкина – проспект Красноармейский – улица Гоголя – улица Партизанская – переулок Малый Прудской;
В обратном направлении: переулок Малый Прудской – улица Партизанская – улица Челюскинцев – улица Гоголя – проспект Красноармейский – улица Ползунова – проспект Ленина – площадь имени Баварина – проспект Ленина – улица Чкалова – проспект Комсомольский – улица Воровского – бульвар 9 Января – улица 8 Марта – улица Карла Маркса.
Комментарии