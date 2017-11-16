Фото: Instagram.com
Пользователи социальных сетей обсуждают видео, на котором зафиксировано, как некий предмет падает сверху на эскалатор в холле барнаульского торгового центра "Галактика".
Короткий ролик на своей странице в Instagram 15 ноября опубликовала одна из пользовательниц данного приложения. Видео сопровождается таким комментарием: "Сильно интересно, когда это было. И что за беда с крышей и всем, что к ней прибито в "Галактике"...прям на эскалатор. Кто-нибудь знает?"
Комментаторы предполагают, что на эскалатор упала люстра или некий декоративный шар.
На видео можно заметить, что на падение предмета отреагировала уборщица и, по всей видимости, охранник, попавшие в кадр. При этом в самом помещении безлюдно.
Вероятно, инцидент имел место либо в момент, когда ТРЦ был уже закрыт, либо и вовсе до официального начала своей работы.
Представитель собственников "Галактики" в беседе с корреспондентом портала Amic.ru отметил, что в настоящее время в комплексе все функционирует в нормальном режиме.
Что касается обстоятельств попавшего на видео инцидента, то стало известно следующее: во внерабочее время обслуживающая организация опускала одну из люстр и техник не удержал шар. В результате никто не пострадал.
Напомним, что в декабре прошлого года в гипермаркете "Ашан", который стал якорным арендатором первой очереди ТРЦ "Галактика", произошло обрушение кровли. В результате комплекс был закрыт и возобновил работу лишь в июне 2017-го. Не так давно состоялось открытие второй очереди торгового комплекса.
Комментарии
А Акимфий предупреждал...
операторам клининга повезло
а почему конкретно на это место была направлена камера? для каких целей велась съемка? не верю в случайное совпадение.
16.11.2017 17:08
- гость -
а почему конкретно на это место была направлена камера
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это заговор)))
если серьезно - снимали с экрана монитора