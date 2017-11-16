Четверг, 16 Ноябрь, 19:00

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Какое слово вы бы назвали словом 2017 года?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,99
€ 70,7
431112
-10°
Обь
62см -13

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый Год -2018Народный знак качества-2017Отопительный сезон 2017-2018
Новости

Бийчанин напал с гвоздодером на семью и похитил деньги

, ИА "Амител"
Происшествие случилось еще в 2013 году

Фото: zt116.ru

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Алтайского края, который напал на семью в Бийске и ограбил ее. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.

Известно, что инцидент произошел еще в 2013 году. Обвиняемый вместе со знакомым увидел на привокзальном рынке Бийска ранее незнакомую им женщину. Они проследили за ней и узнали, где она живет. Через несколько дней обвиняемый совместно с двумя сообщниками, вооружившись гвоздодерами и надев на лицо самодельные маски, пришли на территорию усадьбы, где проживала женщина со своей семьей. Они спрятались в бане и ждали момента, когда хозяева откроют дверь в дом.

Когда из дома вышел 14-летний сын женщины, злоумышленники напали на него, нанеся гвоздодером несколько ударов в область спины. После этого они проникли в дом и начали требовать у хозяев с применением физической силы и угроз убийством отдать им все ценные вещи. Женщина отдала им золотые украшения. Кроме этого, нападавшие забрали деньги, бытовую технику, верхнюю одежду  и продукты. С похищенным имуществом злоумышленники скрылись с места преступления.

В результате нападения подросток получил ссадины, кровоподтеки. Материальный ущерб от нападения составил  более 250 тысяч рублей.

Несколько лет преступление оставалось нераскрытым. Но позже его удалось раскрыть. Любопытно, что обвиняемый мужчина ранее был судим за убийство, а в настоящее время он отбывает наказание в местах лишения свободы за совершение разбойного нападения на территории Новосибирской области.

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя


Архив новостей
< ноябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
18:50
Украинцы будут отдыхать на католическое Рождество 0
18:24
Бийчанин напал с гвоздодером на семью и похитил деньги 0
18:04
Автобусный маршрут №34 вновь будет курсировать по улицам Барнаула 0
17:52
Стоп-кадр. Руины былого величия 0
17:37
Автобус, ставший домом водителей после жуткого ДТП, еще остается на Алтае 0
17:23
Гарик Сукачев признался, что хотел бы уехать на Алтай и не возвращаться 3
17:15
Барнаульская школа стала одной из лучших в РФ по патриотическому воспитанию 0
17:02
Барнаульцы обсуждают видео с "упавшей люстрой" в ТРЦ "Галактика" 7
16:56
Рэпер Lil Peep скончался в возрасте 21 года 5
16:34
Десятки тонн сомнительной хурмы пытались провезти в Алтайский край 2
16:23
Барнаулец может получить тюремный срок за продажу пороха 7
16:13
Водитель сбил женщину в Барнауле и скрылся с места ДТП 0
16:04
Роскомнадзор советует жителям многоэтажек не делиться Wi-Fi с соседями 9
15:50
Продажа билетов на ЧМ-2018 возобновляется 16 ноября 0
15:34
Должников на нескольких барнаульских улицах оставили без воды 0
15:21
Когда выгоднее всего брать отпуск в 2018 году 4
15:15
Главному Деду Морозу страны в Барнауле вручили новогодние письма детей 0
15:08
ГИБДД Барнаула ищет водителя, сбившего 80-летнюю бабушку 4
14:50
Депутаты Госдумы хотят вернуть курилки в аэропорты 20
14:34
Исторический квест пройдет на Барнаульском сереброплавильном заводе 0
14:25
Денег нет: Кудрин заявил о дефиците средств у Пенсионного фонда 103
14:12
Медведев поручил проблемным авиакомпаниям страховать пассажиров 2
14:03
Суд обязал Алтайский шинный комбинат выплатить 1 млрд рублей москвичам 16
13:48
Барнаульский "Ротор" получил новый "бомбический" заказ на 15,4 млн рублей 10
13:32
Алтайским муниципалитетам начали давать субсидии на погашение долгов 0
13:21
Полиция в Барнауле вышла на след "девочки с хомяком", обчищающей квартиры 19
13:13
Золото Колчака и Алтай: где искали и почему не нашли клад "белого" адмирала 14
13:02
Прихрамывающий житель Рубцовска пропал без вести 0
12:50
Открытие лыжного сезона пройдет в Алтайском крае 25 ноября 0
12:33
Алтайские справедливороссы требуют повысить выплаты на школьное питание 14
12:28
WADA не стало восстанавливать в правах РУСАДА 44
12:13
Запасы нефти в России увеличились до 15 млрд тонн 13
12:03
Падение метеора в Финиксе попало на видео 1
11:50
Глава алтайских единороссов: "Надеемся на повышение внимания к регионам" 7
11:32
Схрон с оружием обнаружили полицейские в лесу под Тальменкой 9
11:22
Дмитрий Медведев приобрел новый iPhone X 27
11:16
Сборная Перу завоевала последнюю путевку на чемпионат мира-2018 в России 0
11:05
Ученые выяснили, как бабушки и дедушки вредят внукам 12
11:00
Здоровье и 3 млн рублей: Заринск ждет масштабная спартакиада. Инфографика 0
10:51
"Хозяйку искренне жаль": в центре Барнаула "разули" припаркованную машину 70
10:33
Не все потеряно: плюсовая температура вернется на Алтай в конце недели 0
10:27
Россияне стали скупать банкноты в 200 и 2000 рублей по цене выше номинала 8
10:15
Барнаулец ночью сорвал с женщины золотые сережки и порвал ей ухо 23
10:04
Житель Алтайского края угнал "Тойоту" и упал вместе с ней в озеро 4
10:00
"Две жизни": группа "Черный Обелиск" представит зрителям новую программу 2
09:56
Три человека госпитализированы в Барнауле после ночной аварии 3
09:32
Открывайте красное: праздник "Божоле нуво" отмечают 16 ноября 11
09:30
Тепло нашего дома: как согреться сибирской зимой 21
09:22
Барнаульцы сообщили о "машине-призраке" на трамвайных путях 5
09:16
Врачи рассказали о самочувствии девочки, выжившей в авиакатастрофе 2
09:07
Госдеп прокомментировал законопроект об иностранных агентах 10
09:00
Алтайские школьники смогут принять участие в олимпиаде "Шаг в будущее" 1
08:50
Гонки мотолыжных экипажей устроят на "Алтайской зимовке" 3
08:35
Табаков ответил Дюжеву на слова о "лабуде" и "туфте" 63
08:19
Более 10 пожарных тушили полыхавший мусоропровод в многоэтажке Барнаула 0
08:06
Провести корпоратив с пользой предлагает "Сибирский трамплин" 0
08:00
Топ-10 лучших книг по психологии представил магазин "Читай-город" 4
07:50
Жители России стали чаще покупать SIM-карты в интернет-магазинах 1
07:34
Почти по миллиону на ученика: как в Барнауле строят современную школу 13
07:25
Итоги премии "Народный знак качества": называем имена победителей 76
07:16
Как курение влияет на организм человека: инфографика 18
07:03
Трехкомнатную квартиру в элитной высотке продают в Барнауле за 10 млн руб. 16
06:48
Берегите добро: экстрасенс Жан Алибеков о том, что желать в Новом году 0
06:32
Восхитительные фотографии с дронов из разных уголков планеты 2
06:17
Морозы прогнозируют в Алтайском крае 16 ноября 1
06:01
Недоношенность – не приговор: как в Барнауле выхаживают младенцев 10
05:38
Единый подход к патриотическому воспитанию установят в России 34
04:16
Сельским медработникам хотят компенсировать оплату жилья и комуслуг 4
03:01
Профстандарты для учителей и воспитателей детсадов предложили изменить 3
02:01
Опубликовано фото последнего прыжка погибшего российского бейсджампера 2
01:01
Собчак желает баллотироваться в президенты от "Гражданской инициативы" 4
00:26
Путин утвердил порядок принесения присяги гражданина РФ 7

© ИА «Амител», 1999 — 2017
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.