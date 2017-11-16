Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Алтайского края, который напал на семью в Бийске и ограбил ее. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.

Известно, что инцидент произошел еще в 2013 году. Обвиняемый вместе со знакомым увидел на привокзальном рынке Бийска ранее незнакомую им женщину. Они проследили за ней и узнали, где она живет. Через несколько дней обвиняемый совместно с двумя сообщниками, вооружившись гвоздодерами и надев на лицо самодельные маски, пришли на территорию усадьбы, где проживала женщина со своей семьей. Они спрятались в бане и ждали момента, когда хозяева откроют дверь в дом.

Когда из дома вышел 14-летний сын женщины, злоумышленники напали на него, нанеся гвоздодером несколько ударов в область спины. После этого они проникли в дом и начали требовать у хозяев с применением физической силы и угроз убийством отдать им все ценные вещи. Женщина отдала им золотые украшения. Кроме этого, нападавшие забрали деньги, бытовую технику, верхнюю одежду и продукты. С похищенным имуществом злоумышленники скрылись с места преступления.

В результате нападения подросток получил ссадины, кровоподтеки. Материальный ущерб от нападения составил более 250 тысяч рублей.

Несколько лет преступление оставалось нераскрытым. Но позже его удалось раскрыть. Любопытно, что обвиняемый мужчина ранее был судим за убийство, а в настоящее время он отбывает наказание в местах лишения свободы за совершение разбойного нападения на территории Новосибирской области.