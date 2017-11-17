В феврале 2018 года любителям рок-музыки представят вторую часть тура "Классическая Ария". Известная группа, запустившая этот проект еще в 2015 году, обещает своим поклонникам в 2018-м обновленный сет-лист, проверенные временем хиты, которые впервые прозвучат с симфоническим оркестром, а также детально переработанную сценографию.

За оркестровые аранжировки будет отвечать великолепный Кирилл Уманский, а за дирижёрский пульт встанет Ульф Ваденбрандт из Швеции.

Как рассказывают организаторы, возродив проект с симфоническим оркестром, "Ария" и не предполагала, что он обретёт столь долгую и успешную жизнь. А в 2017 году группа гастролировала с этой программой от Минска до Иркутска, дала более двух десятков концертов, и с каждым новым шоу интерес к проекту только возрастает. До второй части тура осталось ждать совсем немного. Барнаульцам новое шоу покажут 5 марта, концерт пройдет в театре драмы.