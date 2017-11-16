Верховная рада Украины приняла закон, согласно которому теперь 25 декабря (католическое Рождество) будет считаться выходным днем. Об этом пишет РИА "Новости".

Отметим, что за эту инициативу проголосовали 238 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Отметим, что также выходным днем на Украине считается 7 января. В этот день Рождество празднуют Русская, Иерусалимская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также Украинская греко-католическая церковь и старообрядцы.

В документе сказано, что порядка 30% украинских христиан из католических и протестантских общин отмечают Рождество 25 декабря. До сих пор этот день был рабочим.

Парламентарии уверены, что нужно обеспечить права значительной части населения Украины на празднование Рождества Христова в тот день.

Однако этот документ еще не подписал президент Украины Петр Порошенко.