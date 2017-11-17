Группа "Би-2" готовится презентовать свой новый альбом "Горизонт событий", с которым команда приедет в Барнаул 20 февраля. Кроме новых песен музыканты обещают исполнить на сцене краевой столицы свои хиты.

Напомним, что в сентябре группа "Би-2" выпустила десятый, юбилейный альбом "Горизонт событий". Несколько песен публике были представлены ещё до релиза альбома: это синглы "Лайки" и "Лётчик", композиция "Виски", записанная с американским певцом Джоном Грантом, а также мгновенно ставшая хитом совместная работа "Би-2" и Oxxxymiron "Пора возвращаться домой".

Зрителей ждут оригинальная сценография, световое и видеошоу, разработанные специально для новой программы. Выступление состоится во Дворце зрелищ и спорта.