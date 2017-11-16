Фото: Михаил Казанцев/Amic.ru

Автобус, попавший в жуткую аварию под Алейском и ставший домом для водителей, которые жили в нем несколько дней, до сих пор остается на Алтае.

Как сообщает "Алтайская правда", в настоящее время на смену мужчинам приехали другие люди, которые ждут необходимые детали, чтобы починить транспортное средство и вернуться в Казахстан.

В военном следственном отделе Следственного комитета РФ по Барнаульскому гарнизону также отметили, что никаких следственных мероприятий в отношении водителей автобуса после смертельного ДТП не проводится.

Решение о том, чтобы оставаться на трассе в течение нескольких дней, как утверждается, они принимали сами либо по воле предпринимателя-автоперевозчика.

Напомним, трое мужчин почти неделю провели в автобусе после страшного ДТП.

Авария произошла ранним утром 8 ноября на 106-м километре трассы А-322 в результате столкновения автомобилей Toyota, Renault и пассажирского автобуса. В результате случившегося погибли четыре человека, которые находились в салоне Toyota. Все они были военнослужащими.

Разбирательство в обстоятельствах самого ДТП продолжается.