Пятница, 17 Ноябрь, 10:05

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Какое слово вы бы назвали словом 2017 года?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,99
€ 70,7
441322
-5°
Обь
52см -10

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый Год -2018Народный знак качества-2017Отопительный сезон 2017-2018
Новости

Почему алтайские вузы стали все больше набирать иностранных студентов

, ИА "Амител", Артем Кузнецов
В настоящее время в регионе обучается около 3 тысяч иностранцев, представляющих 23 страны ближнего и дальнего зарубежья

Фото: asmu.ru

17 ноября отмечается Международный день студентов. Российское студенчество свой "профессиональный" праздник справляет 25 января. Между тем в алтайских вузах с каждым годом увеличивается число иностранных учащихся. На конец 2017 года этот показатель достиг примерно 3 тысяч человек, тогда как в целом в России обучается 243 тысячи иностранцев.

Международный день студентов был учрежден в 1941 году. Отмечается памятная дата с 1946 года. Несмотря на то, что этот праздник ассоциируется с молодостью и романтикой, его история, начавшаяся в Чехословакии во время Второй мировой войны, связана с трагическими событиями. 28 октября 1939 года в оккупированной фашистами Чехословакии пражские студенты и их преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования Чехословацкого государства. Военные разогнали демонстрацию, при этом был застрелен студент медфакультета Ян Оплетал.

Похороны учащегося снова переросли в акцию протеста. 17 ноября более 1200 студентов были арестованы и заключены в концлагерь Заксенхаузен. Девятерых студентов и активистов студенческого движения казнили. По приказу Гитлера все чешские высшие учебные заведения были закрыты до конца войны. В память об этих событиях и был установлен Международный день студентов. Ему, как правило, предшествует Международная студенческая неделя борьбы за мир и дружбу (10-17 ноября).

Иностранных студентов, обучающихся в вузах Алтайского края, за последние годы стало больше почти в 2,5 раза. В региональных вузах сегодня обучаются граждане из 23 государств. Они представляют Казахстан, Монголию, Таджикистан, Китай, Алжир, Марокко, Германию, Индонезию, Францию и др. В АлтГТУ, например, обучается около 800 иностранных студентов. Среди них очень много иностранных граждан, которые успешно сначала освоили русский язык, а затем и получили техническое образование.

Не менее весомое представительство у Алтайского медуниверситета. По данным пресс-службы вуза, обучение здесь проходят почти 1000 человек из ближнего и дальнего зарубежья (19 стран). Чуть отстает от своих коллег АлтГУ. Так, в 2017 году документы в приемную комиссию подали около 500 иностранцев из 10 государств.

Читайте также: Зачем барнаульские студенты трут ботинки Ползунову?

Активный "рекрутинг" иностранцев в университеты Алтайского края за последнее время — не только дань моде или желание улучшить собственный имидж. Дело в том, что количество обучающихся в вузе иностранцев входит в число ключевых показателей, учитываемых при аккредитации заведения Минобрнауки. Соотношение иностранцев и россиян в отечественном вузе не должно быть меньше пропорции 1:100.

Кроме того, в условиях жесткой конкуренции за отечественного абитуриента пустующие места на том или ином направлении легче всего заполнить как раз иностранцами. Также заграничные студенты становятся все более привлекательными в условиях очередной надвигающей демографической ямы.

В 2017 году в вузах России проходят обучение 243 тысячи иностранных студентов из 173 стран. Больше всего в РФ учится студентов из Казахстана, на втором месте оказалась Украина, а на третьем — Китай. Наиболее популярным направлением образования в РФ у иностранных студентов остаются инженерно-технические специальности. Также высок спрос на дипломы медиков, экономистов и юристов.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

17.11.2017 08:35
- гость -

То-то и заметно, что пр.Красноармейский скоро в колонию Мумбаи превратится.

0  0
17.11.2017 08:48
- гость -

Деньги двигают образованием. И болонская система.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя


Архив новостей
< ноябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
09:51
СК начал проверку на "Алтаймясопроме" из-за жалоб на долги по зарплатам 0
09:33
Долги по зарплатам выросли в России на 3,5% 1
09:27
Зима, лето: возможно ли купить кондиционер с обогревом до 10 000 рублей 2
09:16
Барнаульцев приглашают на заключительные продовольственные ярмарки 0
09:07
Очевидцы сообщили о тройном ДТП в центре Барнаула 3
09:00
День шопинга состоится в ТРЦ "Огни" 19 ноября 0
08:51
Легендарная группа "Ария" выступит в Барнауле с симфоническим оркестром 2
08:33
Почему алтайские вузы стали все больше набирать иностранных студентов 2
08:19
Долой уныние: подборка креативных фотографий с памятниками 8
08:04
Уникальная услуга: как новый сервис делает жизнь барнаульцев легче и лучше 11
07:50
Как распределились голоса в премии "Народный знак качества". Полный список 5
07:34
Что пить, чтобы жить: академик РАМН о качестве воды в России и на Алтае 1
07:18
Какие элитные дома находятся в центре Барнаула 0
07:03
Коттедж с местом под собственный пляж продают в Барнауле за 20 млн рублей 9
06:48
Канадская красотка: фото великолепной Рэйчел МакАдамс 3
06:32
Что за праздник День матери, как принято его отмечать и что можно подарить 0
06:16
Потепление начнется в Алтайском крае 17 ноября 0
06:01
Кожа да кости: фотопрогулка по кожевенному заводу Барнаула 8
05:19
Индексацию пенсий работающим пенсионерам отложили на светлое будущее 3
04:01
Оргазмическое давление: ученые выяснили, что секс опасен для зрения 4
03:01
Шансы России победить на ЧМ-2018, как у Колумбии или Уругвая 0
02:01
Няня из зависти зарезала многодетную мать на глазах у трехлетнего ребенка 2
01:01
Ученые зафиксировали мощнейший в истории взрыв звезды 0
00:32
Папе римскому Франциску подарили уникальный Lamgorghini Huracan 3
23:41
Саакашвили рассказал, как поменять законодательство на Украине за 70 дней 1
23:22
Боец Росгвардии в Челябинске был настолько суров, что посадил брата на цепь 1
23:09
Полиция разыскивает маньяка, напевающего жертвам песни Наташи Королевой 3
22:54
Одобрены условия ухода местных властей от административного наказания 2
22:33
Народных дружинников будут набирать по смягченным требованиям 0
22:01
Россия раздумывает над продажей украинского долга другой стране 1
21:47
Медведев узнал историю про Петра I, работников Минфина и бриллианты 3
21:28
Школьницы в Удмуртии устроили "бойцовский клуб" 0
21:13
Сечин пообещал прийти в суд, "как только согласуются графики" 11
20:44
Волочкова устроила скандал на съемках телешоу 1
20:24
Ребенок в торговом центре упал с высоты третьего этажа на диван 0
20:03
Москвич зарубил отца декоративным мечом 0
19:44
Медведев поручил РЖД возобновить продажу плацкартных билетов 1
19:22
Тефтели рассыпались на трассе в Швеции после опрокидывания грузовика 0
19:08
Коротко о главном: школа будущего, девочка с хомяком и золото Колчака
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 16 ноября
18:50
Украинцы будут отдыхать на католическое Рождество 0
18:24
Бийчанин напал с гвоздодером на семью и похитил деньги 0
18:04
Автобусный маршрут №34 вновь будет курсировать по улицам Барнаула 3
17:52
Стоп-кадр. Руины былого величия 1
17:37
Автобус, ставший домом водителей после жуткого ДТП, еще остается на Алтае 0
17:23
Гарик Сукачев признался, что хотел бы уехать на Алтай и не возвращаться 3
17:15
Барнаульская школа стала одной из лучших в РФ по патриотическому воспитанию 0
17:02
Барнаульцы обсуждают видео с "упавшей люстрой" в ТРЦ "Галактика" 8
16:56
Рэпер Lil Peep скончался в возрасте 21 года 5
16:34
Десятки тонн сомнительной хурмы пытались провезти в Алтайский край 3
16:23
Барнаулец может получить тюремный срок за продажу пороха 8

© ИА «Амител», 1999 — 2017
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.