17 ноября отмечается Международный день студентов. Российское студенчество свой "профессиональный" праздник справляет 25 января. Между тем в алтайских вузах с каждым годом увеличивается число иностранных учащихся. На конец 2017 года этот показатель достиг примерно 3 тысяч человек, тогда как в целом в России обучается 243 тысячи иностранцев.

Международный день студентов был учрежден в 1941 году. Отмечается памятная дата с 1946 года. Несмотря на то, что этот праздник ассоциируется с молодостью и романтикой, его история, начавшаяся в Чехословакии во время Второй мировой войны, связана с трагическими событиями. 28 октября 1939 года в оккупированной фашистами Чехословакии пражские студенты и их преподаватели вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину образования Чехословацкого государства. Военные разогнали демонстрацию, при этом был застрелен студент медфакультета Ян Оплетал.

Похороны учащегося снова переросли в акцию протеста. 17 ноября более 1200 студентов были арестованы и заключены в концлагерь Заксенхаузен. Девятерых студентов и активистов студенческого движения казнили. По приказу Гитлера все чешские высшие учебные заведения были закрыты до конца войны. В память об этих событиях и был установлен Международный день студентов. Ему, как правило, предшествует Международная студенческая неделя борьбы за мир и дружбу (10-17 ноября).

Иностранных студентов, обучающихся в вузах Алтайского края, за последние годы стало больше почти в 2,5 раза. В региональных вузах сегодня обучаются граждане из 23 государств. Они представляют Казахстан, Монголию, Таджикистан, Китай, Алжир, Марокко, Германию, Индонезию, Францию и др. В АлтГТУ, например, обучается около 800 иностранных студентов. Среди них очень много иностранных граждан, которые успешно сначала освоили русский язык, а затем и получили техническое образование.

Не менее весомое представительство у Алтайского медуниверситета. По данным пресс-службы вуза, обучение здесь проходят почти 1000 человек из ближнего и дальнего зарубежья (19 стран). Чуть отстает от своих коллег АлтГУ. Так, в 2017 году документы в приемную комиссию подали около 500 иностранцев из 10 государств.

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Активный "рекрутинг" иностранцев в университеты Алтайского края за последнее время — не только дань моде или желание улучшить собственный имидж. Дело в том, что количество обучающихся в вузе иностранцев входит в число ключевых показателей, учитываемых при аккредитации заведения Минобрнауки. Соотношение иностранцев и россиян в отечественном вузе не должно быть меньше пропорции 1:100.

Кроме того, в условиях жесткой конкуренции за отечественного абитуриента пустующие места на том или ином направлении легче всего заполнить как раз иностранцами. Также заграничные студенты становятся все более привлекательными в условиях очередной надвигающей демографической ямы.

В 2017 году в вузах России проходят обучение 243 тысячи иностранных студентов из 173 стран. Больше всего в РФ учится студентов из Казахстана, на втором месте оказалась Украина, а на третьем — Китай. Наиболее популярным направлением образования в РФ у иностранных студентов остаются инженерно-технические специальности. Также высок спрос на дипломы медиков, экономистов и юристов.