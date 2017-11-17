Покупка кондиционера — дело серьезное, особенно с климатом Алтайского края. Знойное лето и зима, пробирающая холодом до самой души, осложняют выбор. На охлаждение работают все кондиционеры, а вот функция обогрева представлена не на всех устройствах.

Вполне логично, что можно помучиться летом от жары, а зимой и в межсезонье отапливать помещение электрообогревателем, ведь он дешевле. Но дополнительные единовременные затраты сэкономят ваши деньги в долгосрочной перспективе. Эффективность кондиционеров обусловлена низким потреблением электричества, ведь с каждого затраченного киловатта электричества на выходе вы получите 2,5-5 кВт тепла. Да, это не описка, КПД кондиционера при обогреве доходит до 500%, тогда как электрообогревателя до 95%. Секрет в ином принципе действия кондиционера.

Специалисты компании "Техноком" выбрали кондиционеры из разных ценовых сегментов, потому что зачастую фактор цены является основополагающим при покупке.

Сплит-система Rix I/O-W07J

Этот настенный кондиционер состоит из внутреннего и наружного блоков и комплектуется удобным пультом управления, на который выведены все основные кнопки для настройки нужных режимов и функций. Также стоит отметить, что данная модель имеет "режим сна". Благодаря ей в течение первого часа с момента активации режима этой функции происходит повышение температуры в помещении на 1°С, в течение второго часа еще на 2°С. При помощи "режима сна" увеличивается уровень комфорта и снижается энергопотребление, а уникальные конструкции кондиционера позволяют ему работать фактически бесшумно.

Данную систему можно назвать "золотой серединой" по соотношению цены и качества, поэтому компания "Техноком" предлагает приобрести ее по специальной цене — всего за 9 777 рублей. Приятным бонусом станет бесплатный выезд специалиста на дом, который качественно произведет все замеры и подберет технику, наиболее подходящую для вашего дома.

Haier Leghtera AS09NS2ERA-W/1U09BS3ERA

Сплит-система с высокой энергоэффективностью класса А++ вкупе с оптимизированным воздушным каналом и усовершенствованным вентилятором обеспечивают максимальную длину воздушной струи – до 20 м.

Вертикальные и горизонтальные жалюзи имеют моторизованный электропривод, что позволяет изменять направление воздушного потока в широком диапазоне. Антибактериальный фильтр совмещает в себе эффективность трех фильтров: антиаллергенного, антивирусного и антибактериального, а также поддерживает воздух чистым и здоровым.

Фотокаталитический фильтр очищает воздух от широкого спектра запахов – от сигаретного дыма и до химических испарений.

Haier Leghtera Premium AS25S2SD1FA/1U25S2PJ1FA

Максимальный класс энергоэффективности А+ + +, дистанционное управление через Wi-Fi, уровень шума внутреннего блока до 15 дБ(А). При помощи датчика присутствия регистрируется наличие людей в помещении и их передвижение, в соответствии с чем работа кондиционера автоматически адаптируется под создание наиболее комфортных условий для человека.

Датчик света системы Ecopilot контролирует уменьшение освещенности в помещении, и в зависимости от этого система корректирует установку температуры для обеспечения энергосбережения. Объемный воздушный поток, Nano-Aqua генератор формирует водяные микрочастицы, которые легко поглощаются кожей человека, сохраняя ее влажность.

Специальная программа контролирует температуру воздуха в помещении для создания наиболее благоприятных условий для сна — все эти функции позволяют отнести данный кондиционер к сегменту Премиум с большой буквы.

*С понедельника "Техноком" переезжает на новый адрес (ул. Малахова, 119), где посетителей ждут просторные залы и еще больше техники. До 20 ноября клиенты могут подъехать в уже знакомый всем магазин по адресу: пр-т Ленина, 7 (ТК "7 континент")

Телефон: 600-701

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