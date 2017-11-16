Грузовик, перевозивший почти 20 тонн тефтелей, перевернулся на шведской трассе и рассыпал груз по дороге. Об этом пишет сайт газеты "Известия".

Как сообщает издание, водитель фуры не справился с управлением на заледеневшей дороге. Авария произошла между шведскими городами Скара и Йётене. Машину занесло из-за тяжести прицепа, и фура перевернулась.

В результате инцидента никто не пострадал. Немалая часть тефтелей после аварии оказалась на дороге. Полиция еще несколько часов выгружала тефтели из прицепа.