Премьер-министр России Дмитрий Медведев поднял вопрос о возобновлении продаж билетов в плацкартные вагоны. Об этом пишет ТАСС.

На заседании правительства глава кабмина спросил у президента РЖД Олега Белозерова, когда откроются продажи. На это получил ответ, что старт продаж назначен на пятницу, 17 ноября. Этот ответ удовлетворил Медведева.

"Ну хорошо, завтра — значит завтра", — сказал российский премьер.

Ранее ИА "Амител" сообщало, что компания РЖД приостановила продажу билетов в общие и плацкартные вагоны с датой отправления 1 января 2018 года. Это произошло из-за того, что ФАС не приняла решение по уровню тарифов на пассажирские перевозки на следующий год.