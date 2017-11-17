Водопроводная вода несет угрозу для здоровья человека. А водоканалы потеряли связь с научными учреждениями и не справляются с очисткой воды. Об этом сообщил академик Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, главный научный консультант Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью Минздрава России Юрий Рахманин, который 16 ноября посетил Алтайский край.

Опасный хлор

По словам ученого, используемый сегодня метод очистки воды с помощью хлора очень опасен, так как это вещество, вступая в реакцию с другими химическими веществами, оказавшимися в воде, создает новые, чрезвычайно опасные соединения.

"Мы поднимали проблему образования побочных продуктов дезинфекции при обеззараживании воды хлором. Существуют серьезные ограничения к этому методу в связи с интенсификацией химического загрязнения поверхностных вод. Оказывается, хлор со многими химическими загрязнителями способен образовывать соединения намного более токсичные, чем сам хлор и сами загрязнители. Например, если в воде содержится анилин, то образуется 12 новых соединений, среди которых шесть — канцерогены и мутагены, то есть вещества, способные вызывать онкологические новообразования и влияют на наследственность", — сообщил Юрий Рахманин.

И таких веществ, по его словам, десятки. А с развитием промышленности количество химических загрязнений растет и выявляются соединения, для которых еще не установлены гигиенические нормативы.

"Для двух тысяч химических соединений, встречающихся в воде, в России нормативы уже разработаны. Здесь наша страна находится на передовом уровне. Но есть еще множество соединений, для которых таких нормативов еще не существует. И сегодня никто не хочет оплачивать работы по разработке этих нормативов. А это значит, что есть неучтенные риски", — отмечает ученый.

Помимо химических веществ, которые попадают в воду, свою лепту в снижение качества водопроводной воды вносят и некачественные материалы, из которых зачастую сделаны центральные водопроводы практически всех регионов России.

"Если взять и замерить, то содержание железа будет значительно выше нормативов. Некачественный металл подвержен коррозии, в свою очередь, в воде образуются продукты, влияние которых на здоровье человека пока еще недостаточно изучено", — отмечает Рахманин.

По мнению академика, водоканалы потеряли связь с научными учреждениями, и зачастую вопрос ставится не как забота о людях, а как возможность не упустить выгоду: "Встали вопросы об увеличении тарифов на воду — им (водоканалам — прим. редакции) денег не хватает, чтобы они работали лучше. Я им говорю — а вы сделайте воду по-настоящему питьевой и тогда можете пересматривать тарифы".

Юрий Рахманин предлагает разработать стандарты на хозяйственно-бытовую воду, которая будет использоваться только для хозяйственных нужд. Население должно честно предупреждаться, что это не питьевая вода. Но и цена на нее будет ниже. Питьевая вода, соответствующая всем современным нормативам, в таком случае пусть будет дороже. Но зато она не будет нести угрозу для здоровья.

Фильтры не помогают

Бытовые фильтры с очисткой водопроводной воды тоже не справляются. Более того, если использовать их неправильно, то на выходе можно получить еще более загрязненную воду. Речь идет о том, что если фильтром давно не пользовались либо не вовремя сменили фильтр, либо установили некачественный.

Но самое главное — ни один бытовой фильтр не может очистить водопроводную воду до высшей категории качества или детской.

"Какой бы ни был самый хороший фильтр, но вода ведь поступает по трубам. Какими бы технологиями такие фильтры не обладали, если они ставятся на водопроводную воду, избавиться от гигантского количества химических загрязнений, которые там присутствуют, полностью практически невозможно", — говорит ученый.

Спасение в подземных источниках

Опасных веществ нет в подземных источниках, утверждает академик РАМН. Рахманин уверен, что человечество вынуждено будет использовать для питья только расфасованную воду из хорошо защищенных подземных водоисточников. Потому что поверхностные источники для этого будут непригодны. Вода — это единственная чистящая жидкость на Земле. Она чистит сотни миллионов химических соединений, выбрасываемых в атмосферу. Но как очистить воду, пока еще не придумали. Между тем с каждым годом химическая нагрузка растет, и ни природа, ни водоочистные установки с этими загрязнениями не справляются. Эта проблема будет нарастать. И со временем, если человечество не ограничит меры по загрязнению, это вызовет много проблем.

"Подземные источники все-таки защищены, они от природы хранят высококачественную воду, где таких веществ в помине нет", — уверяет академик.

Проблема чистой воды актуальна во всем мире. И практически во всех странах сегодня разрабатываются концепции, как обеспечить население качественной водой. В России по настоянию бывшего главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко были разработаны дифференцированные стандарты для категорий качества питьевой воды. Выделяют первую категорию, высшую и детскую воду.

"Почему решили выделить детские воды? Организм ребенка потребляет воды в два раза больше, чем взрослый, а значит, влияние вредных веществ на растущий организм гораздо сильнее, чем на взрослого. Поэтому детская вода — самая чистая вода", — пояснил ученый.

"В России есть источники, которые безо всякой обработки полностью отвечают всем параметрам высшей категории и детской — они от Бога уже на вершине пирамиды", — подчеркивает ученый.

Алтайский край — в пример

Алтайский край – один из первых регионов России, где начали массово обеспечивать население бутилированной водой. При этом региональные производители работают, как уверяет ученый, на совесть, и в нашем крае представлены все три вида чистой питьевой воды.

"Хотел бы похвалить Алтайский край и Барнаул. Здесь производители не пошли самостийным путем, а влились в международную ассоциацию "Вода-Медицина-Экология", где разрабатывается нормативная база, и внедрили ее у себя. Поэтому сегодня в Барнауле есть и детские воды, и вода высшей категории качества", — подчеркивает академик.

По его мнению, во многом это произошло благодаря тому, что в Барнауле имеется Институт водных и экологических проблем СО РАН, а также заинтересованное правительство. Хорошо работают и санитарные службы, которые жестко проверяют качество воды.

Рахманин отметил, что производители бутилированных вод в крае соблюдают все необходимые требования.

Кроме того, сегодня во все детские учреждения доставляется бутилированная вода. Полностью обеспечены бутилированной водой детские лагеря, благодаря чему прекратились инфекции. "Мы об этом рассказывали в Москве как об очень хорошем примере. И сегодня этому примеру следуют в Самаре, Смоленске, в Москве. И даже в таком городе, как Санкт-Петербург, пока еще такого нет".

Третья труба

Юрий Рахманин считает, что Россия обладает "огромными кладовыми подземных вод", которые, в отличие от нефти, являются возобновляемым ресурсом.

По мнению ученого, наша страна могла бы наладить экспорт такой воды, создав так называемую "третью трубу": "Россия граничит с регионами, где имеется нехватка воды. Давайте поставлять туда бутилированную воду. А сегодня получается так, что из Европы воду возят в Россию. Это то же самое, что возить нефть в Саудовскую Аравию. В России — четверть запаса мировых вод. Слава Богу, что сегодня отечественный производитель начал этим заниматься. За этим будущее".

Юрий Анатольевич Рахманин — профессор, академик Российской академии естественных наук; директор Научно-исследовательского института экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина (г. Москва); президент международной Ассоциации "Вода-Медицина-Экология" (г. Москва); эксперт Всемирной организации здравоохранения.



Ученый внес существенный вклад в развитие научных исследований по критериям, показателям и стандартам качества питьевой воды, методологии изучения влияния качества питьевой воды и её состава на состояние здоровья населения. Автор более 800 научных работ.