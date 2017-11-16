Балерина Анастасия Волочкова устроила скандал на съемках шоу, посвященного ее откровенным фото, попавшим в Сеть, сообщает LIFE.

Перед началом артистка узнала, что в качестве эксперта был приглашен бывший участник "Дома-2" Рустам Солнцев.

Балерина тут же закатила скандал. Солнцеву пришлось покинуть студию.

Конфликт между Волочковой и Солнцевым произошел этой осенью. Шоумен предложил балерине услуги своего пластического хирурга, чтобы "освежить лицо", а она в ответ посоветовала ему пришить на лоб мужской половой орган.