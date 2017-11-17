Фото: avito.ru

Усадьбу площадью 380 квадратных метров продают в Барнауле на улице Академической за 20 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

"Продам дом из кедра, расположенный в бору в экологически чистом районе города на берегу реки Барнаулки. Удобная транспортная развязка позволяет за 10 мин. доехать до центра города", — отмечает автор объявления.

Жилье построено из оцилиндрованных бревен диаметром 32 сантиметра. Цокольный этаж утеплен по всему периметру, выполнена качественная гидротеплоизоляция. Водяной теплый пол по всей площади цокольного и первого этажей.

На первом уровне расположены кухня, столовая, гостиная, кабинет, санузел. На втором этаже — три комнаты, большой санузел, гардеробная.

В дом встроен гараж, рассчитанный на два автомобиля. На участке построена большая баня с беседкой из кедра ручной рубки и второй гараж.

Дом огорожен деревянным забором. Имеется выход к реке, где можно оборудовать собственный пляж, добавляет продавец.