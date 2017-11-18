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Выходные в Алтайском крае стартуют с теплой для второй половины ноября погоды – днем в субботу в регионе ожидаются плюсовые температуры.

Как сообщили в региональном Гидрометцентре, в крае преимущественно без осадков, на дорогах гололедица, в утренние часы возможна изморозь. Дневные температуры составят -1…+4 градуса. Ветер южный, 4-9 метров в секунду, с усилением до 15 метров.

В Барнауле также преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица, в утренние часы возможна изморозь. Днем в краевой столице 0…+2 градуса. Ветер южный, 6-11 метров в секунду.