Фото: avito.ru

Коттедж площадью 550 квадратных метров продают в барнаульском поселке Солнечная поляна за 20 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Дом находится на улице Сапфирной и стоит на участке площадью 10 соток.

"Построен по архитектурному проекту, в классическом стиле без применения современных материалов (стены из кирпича, перекрытия из бетона). Благоприятная экология, развитая инфраструктура. Центральные коммуникации", — отмечает автор объявления.

Также продавец рассматривает варианты обмена своего дома на коммерческую или квартиры в Барнауле, Новосибирске, Москве и других городах.