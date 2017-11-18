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Огромный коттедж с камином и бильярдом продают в Барнауле за 20 млн рублей

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Жилье площадью 550 квадратных метров находится в поселке Солнечная поляна

Фото: avito.ru

Коттедж площадью 550 квадратных метров продают в барнаульском поселке Солнечная поляна за 20 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Дом находится на улице Сапфирной и стоит на участке площадью 10 соток.

"Построен по архитектурному проекту, в классическом стиле без применения современных материалов (стены из кирпича, перекрытия из бетона). Благоприятная экология, развитая инфраструктура. Центральные коммуникации", — отмечает автор объявления.

Также продавец рассматривает варианты обмена своего дома на коммерческую или квартиры в Барнауле, Новосибирске, Москве и других городах. 

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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