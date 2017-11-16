Глава "Роснефти" Игорь Сечин в беседе с журналистами пообещал найти время и посетить заседание суда против бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, сообщает LIFE.

"На этом этапе моя главная задача — выполнить свои функциональные обязанности в качестве президента компании "Роснефть". Поэтому, как только мы сможем согласовать необходимые графики я безусловно выполню все необходимые условиях. Хотя, как я уже говорил, я свою позицию отразил в письменных показаниях и публичных выступлениях", — подчеркнул Сечин.

Глава "Роснефти" уже дважды проигнорировал приглашение явиться в суд. Стоит отметить, что, как ранее сообщалось, если он не явится в суд повторно и судья посчитает причины его неявки неуважительными, то его могут доставить на заседание принудительно.