Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе осмотра экспонатов Алмазного фонда в Большом Кремлевском дворце довел до сведения собравшихся, что Петр I не доверял Минфину и не допускал к ценностям по одному даже министров, сообщает РИА "Новости".

Во время осмотра он ознакомился с выпиской из указа императора, где говорилось о хранении некоторых государственных ценностей за несколькими замками в сундуке. Доступ к ним был только у трех человек, зайти в хранилище и отпереть сундук они могли лишь одновременно.

"То есть доверие к коллегам из Минфина у Петра I было немного, по одному даже министра не допускали", — отметил Медведев.

Медведев также подчеркнул, что Алмазный фонд управляет самым дорогим, что есть у страны — золото и бриллианты.

Примечательно, что глава Минфина Антон Силуанов также присутствовал рядом с премьер-министром на осмотре ценных объектов.