Заместитель главы Минфина РФ Сергей Сторчак заявил, что в ведомстве допускают компромиссное решение по долгу Киева перед Москвой в $3 млрд, сообщает РИА "Новости".

По словам Сторчака, "это могут быть и деньги, и ценные бумаги какого-то другого суверена, который готов взять на себя требования на Украину в силу своего особого отношения с Украиной".

В конце 2013 года суверенные еврооблигации Украины на $3 млрд были размещены в пользу России, до конца 2015 года Киев обслуживал долг, но затем допустил дефолт. Власти Украины в 2015 году ввели мораторий на выплату долга, однако за день до этого совет директоров МВФ признал статус долга Украины перед Россией суверенным. В 2016 году Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию долга. В марте лондонский суд обязал Украину выплатить России номинальную стоимость облигаций в сумме $3 млрд. Киев обжаловал это решение, рассмотрение апелляции состоится в январе 2018 года.