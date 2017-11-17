Семинар для организаторов тренингов пройдет в Горном Алтае

8-10 декабря в Горном Алтае состоится выездной семинар по вопросам организации тренинговых групп.

Как сообщают организаторы мероприятия, сообщество профессионалов тренингового дела сможет обсудить на встрече такие актуальные вопросы, как продвижение в интернете, организация комфортного пространства для тренингов и особенности организации выездных тренингов. Немаловажным аспектом семинара станет неформальное общение с единомышленниками и коллегами, а также возможность отдохнуть и набраться сил на просторах Горного Алтая.

В программе семинара:

Яндекс Директ и Google AdWords для чайников – как настроить рекламу тренингов в интернете. Пошаговая инструкция от профессионала в сфере интернет-рекламы Евгения Скрипника

"Шаманские путешествия" — как организовать и провести. "Шаманские истории" у живого огня от практикующего шамана-целителя Ак Оол Иле

Баня "Традиции сибирского парения для женщин" и мастер-класс "Органическая косметика своими руками" от сибирской травницы и исследователя банных традиций Светланы Панкратьевой

"Страсть к фламенко" – танцевальные мастер-классы от Екатерины Егоровой ("Школа "Фламенко Puro")

Кроме того, все желающие могут выступить с презентацией своих программ на площадке "живой микрофон".

Слушателей семинара ждет поход в место силы, экскурсия на сыроварню, мастер-класс по приготовлению оригинальных блюд из сыров, настольные игры и главное — яркие звезды, говорливая река, уют кедровых избушек и общение с коллегами в непринужденной обстановке.

Семинар будет проходить в этно-отеле "Деревня Берендеевка" в Горном Алтае. Стоимость программы – 4 300 руб. с питанием и проживанием (3 дня, 2 ночи). Узнать подробности и сделать заказ можно по телефону 8-923-666-33-00 или письмом на адрес info@berendeevka.com.