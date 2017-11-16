Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который отменяет действующие ограничения в отношении граждан, желающих стать народными дружинниками, сообщает "Парламентская газета".

В настоящее время к ним предъявляются более жесткие требования, чем к штатным сотрудникам полиции. Согласно действующему законодательству, гражданин, совершивший неумышленные административные правонарушения, не может быть принят в народную дружину. Законопроект предлагает смягчить это требование.

Теперь в дружинники не возьмут кандидата, совершившего умышленное правонарушение. Такая же норма, отмечается в пояснительной записке к документу, действует и при приеме штатных сотрудников органов внутренних дел.

Кроме того, законопроект восстанавливает социальную справедливость в отношении дружинников, пострадавших во время охраны общественного правопорядка. Сегодня органы власти имеют право на личное страхование дружинников, только если те участвуют в мероприятиях, которые проводит полиция или Росгвардия.

В случае гибели дружинника, находящегося при исполнении, но не участвующего в мероприятиях силовых структур, его родственники лишены права на компенсационные выплаты.

По данным МВД, в России действует порядка двух тысяч народных дружин, насчитывающих около 200 тысяч человек. В 2017 году дружинники задержали 3,6 тысячи правонарушителей. Компенсация в случае ранения или гибели дружинника в субъектах составляет от 10 до 250 тысяч рублей.

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