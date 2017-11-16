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Одобрены условия ухода местных властей от административного наказания

, ИА "Амител"
Правительство высказало поддержку данному законопроекту

Фото: мотошкола.москва

Правительство России одобрило законопроект, которым уточняется порядок привлечения к административной ответственности представителей региональных властей. Отзыв опубликован на официальном сайте кабмина.

Согласно действующей редакции закона, глава муниципального образования, который возглавляет местную администрацию, а также чиновники органов местного самоуправления освобождаются от административной ответственности, если бы они своевременно информировали и делали предложения о выделении бюджетных средств на свою работу.

В законопроекте предлагается уравнять в этом должностных лиц органов местного самоуправления и органов исполнительной власти субъектов.

"В обоснование данного изменения авторы законопроекта указывают на то, что должностные лица органов исполнительной власти субъектов зачастую привлекаются к административной ответственности независимо от того, выделялись ли бюджетные средства на реализацию соответствующих полномочий", — отмечается в сообщении кабмина.

Таким образом правительство высказало поддержку данному законопроекту.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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