Полиция в Перми разыскивает маньяка, совершившего ряд нападений на женщин и как минимум одного мужчину, сообщает паблик Mash.

Как отмечается, преступник действует по одной схеме — знакомится со своими жертвами в барах или клубах. Чтобы очаровать новых знакомых, он поет им песни Наташи Королевой. После этого он едет домой к жертве для более тесного знакомства. Там он набрасывается на хозяина квартиры и душит до полуобморочного состояния. После этого он забирает из квартиры ценные вещи.

Примечательно, что преступник постоянно меняет место поиска жертв, заявили в правоохранительных органах.

Сообщается, что на его счету числится также один убитый мужчина. Как отмечают оперативники, злоумышленник познакомился с ним в одном из баров города. Маньяку удалось втереться в доверие к жертве и попасть к нему в дом. Мужчина в итоге был убит ножом.

По данным фактам возбуждено уголовное дело, ведется розыск подозреваемого.