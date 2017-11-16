В Челябинске военные следователи возбудили уголовное дело после того, как росгвардеец почти сутки держал брата на цепи у кровати из-за того, что тот уходил на прогулки без разрешения, сообщает ГВСУ СК РФ.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату проконтролировать расследование инцидента.

Следователи выяснили, что сержант приехал к матери в Кыштым Челябинской области. Она пожаловалась ему, что младший брат (2004 года рождения) постоянно уходит на прогулки без разрешения. Тогда боец привязал мальчика цепью к металлической кровати.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Мужчина подозревается в "незаконном лишении человека свободы, не связанном с его похищением, совершенном в отношении заведомо несовершеннолетнего".