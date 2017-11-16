Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили на политическом ток-шоу киевского телеканала NewsOne заявил, что полностью поменять законодательство на Украине, чтобы улучшить жизнь граждан страны, можно за 70 дней.

"На Украине должны появиться новые люди, 300 новых спартанцев — конституционное большинство в Верховной раде. Пусть их выберут люди с одним условием — они приходят в парламент только на один год и с четким списком законодательных инициатив", — представил свой план Саакашвили.

Также он предложил полностью поменять систему здравоохранения, на две трети сократить и заменить госаппарат, отменить 70-80% "глупых механизмов" государственного регулирования в экономике, которые убивают бизнес, и "пересажать всех воров за первые два месяца".

"Мне говорят, что я лузер. Это звучит от тех людей, которые довели Украину до состояния самой бедной страны в Европе. Когда я стал президентом, Грузия была в 2,5 раза беднее Украины. Когда я закончил, мы были в два раза богаче", — отметил Саакашвили.