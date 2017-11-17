Папе Римскому Франциску подарили Lamgorghini Huracan, сообщается на YouTube-канале "Первый по срочным".

Такой подарок преподнесла Итальянская автомобилестроительная компания.

Понтифик принял от руководства Lamborghini автомобиль стоимостью более 200 тысяч долларов и расписался фломастером на его капоте.

Как сообщается, итальянский суперкар будет продан на торгах аукционного дома Sotheby`s, а вся выручка пойдет на благотворительность. Собственно, для этих целей и была оставлена роспись Франциска, которая может существенно повысить цену за и без того уникальный автомобиль.