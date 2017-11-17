В Екатеринбурге няня, которую наняли в семью для присмотра за трехлетним мальчиком, зарезала свою нанимательницу, сообщает URA.RU.

В семье также воспитываются двое старших детей. Когда они находились в школе, а отец семейства был на работе, няня решилась на жестокое убийство и нанесла своей жертве 15 ножевых ранений.

Когда муж убитой вернулся домой, он увидел свою жену в луже крови, рядом плакал его трехлетний сын, а няня его обнимала и успокаивала.

Женщина кивнула на тело и заявила: "Это сделала я".

Убийство было раскрыто по горячим следам. На месте преступления изъяты вещественные доказательства. Обвиняемая уже дала признательные показания. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

По данным правоохранительных органов, причиной жестокой расправы стала зависть. Женщина всегда мечтала о собственной большой семье, но к 29 годам не смогла найти себе мужа.