Подсчитаны шансы сборной России на победу на чемпионате мира по футболу 2018 года. Данные приводит "Рейтинг Букмекеров".

Коэффициент на победу россиян составляет 34,0. С такой же вероятностью чемпионами мира могут стать хорваты, колумбийцы и уругвайцы.

Фаворитами чемпионата мира считаются сборные Бразилии и Германии. Шансы бразильцев и действующих чемпионов мира немцев на победу в турнире оцениваются коэффициентом 6,0.

На третьей строке в списке фаворитов находятся французы (6,5). Далее идут аргентинцы (9,0) и бельгийцы (15,0).

Аутсайдерами признаны сборные Саудовской Аравии, Панамы и Туниса с коэффициентом 501,0.