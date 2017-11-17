Члены Комитета Госдумы по труду, социальной политики и делам ветеранов отклонили поправку в федеральный закон "О страховых пенсиях", предусматривающую возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам, пишет "Парламентская газета".

Председатель социального Комитета и соавтор предлагаемой поправки Ярослав Нилов, объясняя необходимость ее принятия, напомнил, что норма, отменяющая индексацию пенсий работающим пенсионерам, была принята ранее "в неблагоприятные для страны время", теперь пришла пора ее упразднить.

"Тем самым предлагается уравнять в правах работающих и неработающих пенсионеров. Потому что говорить теперь о том, что они имеют дополнительный доход — некорректно. Нужно наоборот сказать спасибо, что пенсионеры работают, потому что с их зарплат продолжают поступать деньги во все внебюджетные фонды", — подчеркнул Нилов.

Еще один плюс от инициативы депутат видит в увеличении покупательной способности пенсионеров.

Член комитета Даниил Бессарабов отметил, что к проекту закона есть ряд серьезных замечаний. Главная претензия депутата: в проекте не указан источник финансирования. Народный избранник пояснил, что речь идет о 300 млрд рублях в год, которые потребуются на финансирование закона.

В итоге мнения членов Комитета разделились: большинством голосов было принято решение рекомендовать отклонить поправки.