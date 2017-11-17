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Оргазмическое давление: ученые выяснили, что секс опасен для зрения

, ИА "Амител"
Главное правило - не задерживать дыхание

Фото: gk170.ru

Ученые выяснили, что получение оргазма может сильно напрячь кровеносный сосуд в вашем глазу и ухудшить зрение, сообщает LIFE со ссылкой на The Sun.

Как пишет британский таблоид, 29-летний молодой человек из Саутгемптона отправился в больницу, заметив, что стал хуже видеть левым глазом. Он сказал врачам, что накануне вечером у него был "энергичный половой акт", но вскоре он отметил у себя проблемы со зрением. Врачи осмотрели его и обнаружили кровоизлияние в глаз, вызванное нарастанием давления от оргазм.

"Во время оргазма задержка дыхания может привести к резкому возрастанию венозного давления сетчатки, что приведет к разрыву сосудов", — отмечается в сообщении.

Отмечается, что мужчины более подвержены такому явлению, чем женщины, поскольку во время полового акта они чаще задерживают дыхание.

Ученые сообщили как минимум о шести подобных случаях за последнее время.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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