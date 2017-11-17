Фото: vk.com/barneos22

Столкновение трех автомобилей произошло утром в пятницу, 17 ноября, на улице Молодежной в Барнауле.

О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Авария на Молодежной между Ленина и Социалистическим. Три машины", — отмечает автор заметки.

Также уточняется, что в результате инцидента образовался транспортный затор в сторону проспекта Ленина.