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Новости

Очевидцы сообщили о тройном ДТП в центре Барнаула

, ИА "Амител"
ДТП случилось утром 17 ноября на улице Молодежной

Фото: vk.com/barneos22

Столкновение трех автомобилей произошло утром в пятницу, 17 ноября, на улице Молодежной в Барнауле.

О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Авария на Молодежной между Ленина и Социалистическим. Три машины", — отмечает автор заметки.

Также уточняется, что в результате инцидента образовался транспортный затор в сторону проспекта Ленина.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

17.11.2017 09:22
- гость -

две машины, а не три

0  0
17.11.2017 09:24
- гость -

Эти вконтактыши уже до пяти считать разучились... Джип и еще какая-то шушлайка.

0  0
17.11.2017 09:39
- гость -

если ты не видишь кого катают, значит катают тебя

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