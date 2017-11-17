Фото: mybiysk.ru

Заключительные в 2017 году продовольственные ярмарки состоятся в Барнауле в субботу, 18 ноября.

"В продаже будет представлен широкий ассортимент продовольственных товаров: яйцо, мясо птицы, свинина и говядина, масло растительное, колбасные изделия, полуфабрикаты мясные, рыбопродукты, кондитерские изделия, мука, сахар, овощи и другое", — информируют в городской администрации.

Ярмарочные площадки будут работать с 10:00 до 14:00 по адресам:

Железнодорожный район — проспект Ленина, 71;

Индустриальный район — улица 50 лет СССР, 51а;

Ленинский район — площадь Народная;

Октябрьский район — улица Титова, 9;

Центральный район - село Лебяжье, улица Центральная, 65а; улица Чайковского, 21.

Телефон для справок: 37-04-64.