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Размер долгов по заработным платам увеличился в России в октябре 2017 года на 3,5%, сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на данные Росстата.

Так, суммарная задолженность в стране составила 3,505 миллиарда рублей. В течение октября она увеличилась на 118 миллионов рублей — это 3,5%.

99,5% из этих средств составила просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств.

А вот задолженность из-за несвоевременного получения денег из бюджетов всех уровней составила лишь 16 миллионов рублей.