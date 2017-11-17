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Следственный комитет начал проверку на фоне сообщений о невыплате заработных плат на предприятии "Алтаймясопром" в селе Лушниково Тальменского района.

Как сообщили в краевом управлении СКР, в СМИ появилась информация о том, что порядка сотни сотрудников вынуждены отказаться от выполнения своих обязанностей и выхода на работу.

В этой связи была инициирована доследственная проверка. В СКР подчеркивают, что в ближайшее время будет организован личный прием работников "Алтаймясопрома", чьи трудовые права были нарушены.

По итогам проверки будет принято правовое решение.

Ранее сообщалось, что в 2012 году "Алтаймясопром" открыл в Тальменском районе Алтайского края свиноводческий и мясоперерабатывающий комплекс мощностью порядка 39,5 тысяч тонн мяса в живом весе. Инвестиции в проект на тот момент составили 6,6 миллиарда рублей.