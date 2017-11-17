Фото: 1ul.ru
Профилактическое мероприятие "Пешеход" будет проводиться в Барнауле в течение двух недель, сообщили в городской ГИБДД.
Операция стартовала 16 ноября и продлится до конца месяца. Цель мероприятия – профилактика ПДД.
Повышенное внимание будет уделено в эти две недели водителям, не пропускающим пешеходов, и гражданам, пренебрегающим правилами дорожного движения при переходе проезжей части.
Комментарии
Цель мероприятия как можно больше собрать денег....
Цель чтобы меньше давили
посмотрим результаты.
лично мне интересно количество отловленных пешиков.
лично мне интересно количество отловленных пешиков.
.
их не выгодно ловить.. лаве меньше
17.11.2017 10:41
Я
Точно! И проблем больше! То документов с собой нет, то: "Я же не знала, что на красный идти нельзя, думала это для мальчиков. На светофоре то человечек без юбки нарисован"
а еще можно прикинуться дальтоником и в бега...
Кстати пусть не в тему, но начал замечать, что некоторым пешикам всё таки захотелость пожить подольше. В темное время суток они подходят к пешеходному переходу с вклюенным маленьким фонариком, а это уже лучше чем выпрыгивать на переход из темноты.
эт хорошо
тут важно всем соблюдать правила, думать о своей безопасности и уважать друг друга. Мою знакомую один раз оштрафовали на 500 рубликов , когда она перешла в неположенном месте, она попросила "ну. хоть по-меньше", ей ответили, что так она лучше поймёт. Больше она не нарушает! Говорит, что оно мне надо по пятисотке терять каждый раз.
Для пешеходов. ЕСЛИ НЕТ АДМИНИСТРАТИВНЫХ В ТЕЧЕНИИ ГОДА ВПОЛНЕ МОХНО ПРОСИТЬ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ А НЕ ШТРАФ !
Для пешеходов
да бегайте на здоровье
если что вы ляжете в земельку и не встанете
водитель сядет- выйдет лет через так 3-5