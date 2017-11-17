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Профилактическое мероприятие "Пешеход" будет проводиться в Барнауле в течение двух недель, сообщили в городской ГИБДД.

Операция стартовала 16 ноября и продлится до конца месяца. Цель мероприятия – профилактика ПДД.

Повышенное внимание будет уделено в эти две недели водителям, не пропускающим пешеходов, и гражданам, пренебрегающим правилами дорожного движения при переходе проезжей части.