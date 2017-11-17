Середина ноября, а многие уже начали думать о том, где будут отмечать Новый год. А, как известно, спрос рождает предложение, и рестораны Барнаула уже продумали праздничный сценарий и разработали меню. Если вы еще не решили, куда отправитесь в новогоднюю ночь, смотрите наш гид и выбирайте мероприятие по вкусу.

Ресторан "Барнаул"

С 21 декабря в ресторане стартуют новогодние корпоративы. Для них в "Барнауле" разработали музыкальную программу, в которую войдут лаунж музыка в живом исполнении лучших певцов нашего города, выступление группы Владимира Кислова и зажигательная музыка от самых популярных диджеев города. Также гостей ожидают веселые аниматоры и Дед Мороз со Снегурочкой. Стоимость мест начинается от 2 000 руб.

Рок-елка

https://vk.com/event154299870

XXXX

Бар XXXX также приглашает барнаульцев отметить Новый год вместе. Для гостей здесь пройдет уникальное шоу от профессиональных танцоров, вокалистов, артистов оригинального жанра, а также выступление диджеев. Все подробности стоит уточнить в группе бара, а подробнее о свободных датах вам расскажут администраторы заведения. Стоимость места стартует от 2500 руб.

"Опера"

Бюджетный Новый год получится отметить в баре-ресторане "Опера". Гостей здесь ждут 31 декабря в 20:00. Что точно войдет в программу, пока не ясно, зато стоимость начинается от 500 руб.

"Фараон"

Свою новогоднюю программу готовят и в клубе "Фараон": 31 декабря в 22:00 здесь можно встретить Новый год вместе с группой "25 кадр", шоу-балетом Faraola и цирковыми артистами. Гостей ждут сюрпризы и подарки. По стоимости и свободным местам стоит уточнить у администраторов заведения.

Парк-отель "Чайка"

О новогодних праздниках позаботились и в парк-отеле "Чайка", здесь будет две программы: первая — банкет с шоу в белом цвете и вкусной едой, вторая — веселый праздник на улице для тех, кто мечтает сменить формат праздника на более активный, с играми на свежем воздухе, горячим глинтвейном, катанием на санях, снегоходах и собаках хаски.