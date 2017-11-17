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Рейтинг самых высокооплачиваемых молодых знаменитостей по версии Forbes возглавил 27-летний канадский музыкант эфиопского происхождения Эйбел Тесфайе, работающий под псевдонимом The Weeknd.

Его заработок в год оценен в 92 миллиона долларов. Доход певца главным образом обеспечивает концертная деятельность, которая принесла ему порядка 75 миллионов долларов.

На втором месте среди певцов в возрасте до 30 лет значится еще один канадец — 23-летний Джастин Бибер с доходом в 83,5 миллиона долларов.

На третьей строчке оказалась 29-летняя британка Адель, получившая 69 миллионов долларов.

Совокупный доход 30 молодых знаменитостей из ТОП-30, как полагает Forbes, составил 1,24 миллиарда долларов.

Заработок оценивался за период с 1 июня 2016 года по 1 июня 2017 года.