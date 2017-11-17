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Полиция в Горно-Алтайске ведет разбирательство в связи с избиением 38-летней местной жительницы — женщина заявила, что побои ей причинил 61-летний мужчина, у которого она работала.

Как сообщили в МВД по республике, потерпевшая работала у подозреваемого по найму. Предварительно установлено, что мужчина пришел в гости к своей знакомой и потребовал вернуть взятые ранее у него в долг деньги. Завязалась ссора.

"Схватив обрезок металлической арматуры, мужчина несколько раз ударил по телу женщины и высказывал в ее адрес угрозу убийством. В сложившейся обстановке, учитывая агрессивное поведение мужчины, горожанка восприняла угрозу реально и опасалась ее осуществления", — уточняют в правоохранительном ведомстве.

По данному факту проводится проверка. Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "угроза убийством".