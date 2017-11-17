Жители Алтайского края все чаще обращаются в суды за защитой прав потребителей. Серьезную поддержку в этом оказывает региональный Роспотребнадзор. Так, за 9 месяцев 2017 года ведомство в судах выдало 176 заключений, по результатам которых в пользу потребителей было присуждено 6 млн 085 тысяч 580 рублей. При этом компенсация морального вреда составила почти 362 тысячи рублей. Всего в суды был направлен 241 иск, отмечается на сайте ведомства.

В целом с января по сентябрь в управление Роспотребнадзора поступило 9 665 обращений от жителей региона. При этом основная часть - 70% — жалобы на нарушения прав потребителей (6618 обращений).

Чаще всего граждане жалуются на нарушения прав потребителей в сфере торговли. Таких обращений поступило 55,5%. И чуть поменьше - 44,5% — на нарушения прав потребителей в сфере оказания услуг.

По итогам рассмотрения письменных обращений граждан было составлено 111 протоколов об административных правонарушениях.

Кроме того, на 100 предприятиях прошли внеплановые проверки и административные расследования по обращениям граждан.

Было возбуждено 886 дел об административных правонарушениях.

Получить консультацию по вопросам нарушения прав потребителей можно по адресу: г. Барнаул, ул. М. Горького, д. 28, по телефону горячей линии 8 (3852) 66-54-27 и в территориальных отделах Управления.