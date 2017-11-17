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Власти Барнаула объявили тендер на оценку ровности городских дорог — начальная цена контракта составляет 4,5 миллиона рублей, сказано в материалах на сайте госзакупок.

Название лота звучит так: "Оказание услуг по оценке технического состояния по показателям ровности покрытия и наличию основных дефектов автомобильных дорог г. Барнаула".

Целью работ, для выполнения которых требуется подрядчик, является выявление участков автомобильных дорог общего пользования, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии.

В техническом задании перечислены 355 участков городских улиц общей протяженностью 777,4966 километра.

Из документов следует, что к данным работам планируется привлечь ООО "ИПЦ "СТАНДАРТ".

Источником финансирования является бюджет краевой столицы. Аукцион состоится 20 ноября.

Также в техзадании подчеркивается, что ответственность за соблюдение техники безопасности и охраны труда при производстве работ несет подрядчик.

При выполнении полевых работ подрядчик должен обеспечить: