Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru
Власти Барнаула объявили тендер на оценку ровности городских дорог — начальная цена контракта составляет 4,5 миллиона рублей, сказано в материалах на сайте госзакупок.
Название лота звучит так: "Оказание услуг по оценке технического состояния по показателям ровности покрытия и наличию основных дефектов автомобильных дорог г. Барнаула".
Целью работ, для выполнения которых требуется подрядчик, является выявление участков автомобильных дорог общего пользования, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии.
В техническом задании перечислены 355 участков городских улиц общей протяженностью 777,4966 километра.
Из документов следует, что к данным работам планируется привлечь ООО "ИПЦ "СТАНДАРТ".
Источником финансирования является бюджет краевой столицы. Аукцион состоится 20 ноября.
Также в техзадании подчеркивается, что ответственность за соблюдение техники безопасности и охраны труда при производстве работ несет подрядчик.
При выполнении полевых работ подрядчик должен обеспечить:
- установку на дорожных лабораториях и прицепных измерительных установках знаков: "Дорожные работы" и "Объезд препятствия слева";
- наличие на всех технических средствах, задействованных в полевых работах, желтых или оранжевых проблесковых маячков;
- нахождение работников организаций при выполнении полевых работ в специальной сигнальной одежде определенного образца с указанием фирменного наименования организации;
- расстановку временных дорожных знаков и технических средств организации дорожного движения согласно утвержденным и согласованным в установленном порядке схемам организации движения и ограждения мест выполнения работ, в случаях, если при выполнении полевых работ требуется временное перекрытие одной или нескольких полос движения или выполнение работ в границах обочин участков автомобильных дорог.
Комментарии
Техника отмыва денег достойная Остапа Бендера:
Сами сделали за деньги, и сами за деньги проверили
Во жулье дает!
кому то КРУЗАК надо об убитые дороги новый убить? Кличь кинули автомобилисты сами расскажут где на каких дорогах и сколько ям! Бесплатно!
Бесплатно это не гуманно!
17.11.2017 11:27
гость
Дулин уже купил , за 6 млн почти
Вот это да..... слов нет.
Объявления сделали бы в сми, народ заявок с фотками накидает...
4.5 млнр. точно "освоят" на не факт, что найду дорожные деффекты...