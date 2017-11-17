Уровень шума, с которым приходится сталкиваться жителям Алтайского края в своих квартирах, все чаще не соответствует эпидемиологическим требованиям. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
"Доля измерений уровней шума при обследовании жилых помещений, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, в 2016 году увеличилась на 20% по сравнению с 2015 годом", — отмечается в сообщении ведомства.
Чаще всего жалобы в ведомство поступают от жителей первых и вторых этажей жилых домов. Людям мешает шум от работы систем вентиляции и холодильного оборудования организаций торговли или сферы обслуживания, которые размещаются в пристройках к жилым домам, а также шум и вибрация при работе отопительного оборудования и лифтов.
Жалуются граждане и на шум от звуковоспроизводящей и звукоусиливающей аппаратуры.
По сообщению Роспотребнадзора, причиной повышенного уровня шума служит недостаточность шумозащитных мероприятий на стадии проектирования, а также монтаж оборудования с отступлением от проектных решений. Отмечают в ведомстве и неудовлетворительную реализацию шумозащитных мероприятий при размещении оборудования, не предусмотренного проектом.
В ведомстве отмечают, что постоянное воздействие сильного шума может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья человека, повлиять на органы слуха и особенно на нервно-психологическую деятельность организма.
Комментарии
В основном водители и собачники докучают людям.
17.11.2017 11:31
Vanadiy2014
В основном водители и собачники докучают людям.
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Точно. Собаки всю ночь лают - одна начнет, остальные подхватывают.
И фуры приезжают к складам Барнаултары по ночам, сигналят, чтобы сторож открыл им ворота. Именно первые и вторые больше всего и шумят.
Зато иногда бывает ощущение , что в оргии участвовал
Ну Барнаултара то она не везде, а вот во дворах под окнами - прогрев машин, сирены, реагирующие на лёгкий бриз, музыка из авто.. жильцы страдают из-за автобыдла.
Ну а делать то что? к чему эта статья? какие действия предпринимаются этой конторой? ну например какие действия необходимо предпринять, куда писать на работу холодильного оборудования внизу.
17.11.2017 11:46!!!ну хоть так поучавствовал))
iOne
Ну Барнаултара то она не везде, а вот во дворах под окнами - прогрев машин, сирены, реагирующие на лёгкий бриз, музыка из авто.. жильцы страдают из-за автобыдла.
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Приходим к выводу, что квартиру нужно покупать этажом повыше, чтобы меньше шума долетало.
17.11.2017 12:02
- гость -
Нет, неправильный вывод. Запрет на магазины в жилых домах, на собак в квартирах и на парковку ближе 10 м от жилого дома и на почве. Всё, проблема шума решена.
Даёшь "РЕНОВАЦИЮ" Алтайскому краю!!!
Vanadiy2014
может лучше запретить нытиков, которым все мешает? Где жители выселок будут еду покупать? Всем кварталом в Ленту ходить? А парковаться где? Там же у Ленты?
люди страдают не от автобыдла и собачек с кошками! ненадо было покупать квартиры в панельках, а то понабрали квартир в халупах, и теперь жалуются! ставьте шумоизоляцию на пол, на окна, на стены, и будет вам счастье. 90% жителям многоэтажек вечно все виноваты, а сами та что сделали ради тихого уютного гнёздышка? нифига!!!
17.11.2017 12:10
- гость -
Парковаться в гаражах, на оборудованных парковках, на полосах дорог в рамках ПДД. С едой так же всё решаемо.
17.11.2017 12:12
- гость -
Причём здесь панельки? Если окно открыто, то и в кирпичный доме для приведённых в пример 90% жизнь портят 10% быдлоты.
люди страдают не от автобыдла и собачек с кошками! ненадо было покупать квартиры в панельках, а то понабрали квартир в халупах, и теперь жалуются! ставьте шумоизоляцию на пол, на окна, на стены, и будет вам счастье. 90% жителям многоэтажек вечно все виноваты, а сами та что сделали ради тихого уютного гнёздышка? нифига!!!
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И как поможет шумоизоляция, если спишь при открытых окнах?
А по вашей логике всем надо в бункерах жить.
Знаю профессиональных специалистов, которые зарабатывают на установке шумоизоляции, так они не могут поставить шумоизоляцию себе в уютное гнездышко, потому что до сих пор не могут заработать на уютное гнездышко. Поэтому осторожней, деньги как пришли, так могут и уйти
17.11.2017 12:27
Vanadiy2014
17.11.2017 12:10
- гость -
Парковаться в гаражах,
А я не хочу в гаражах! А тем кому спать шум мешает - тот просто накануне не работал, а следовательно и не уставал.
17.11.2017 12:30
- гость -
Значит ты в 10%. Сочувствую.
17.11.2017 12:31
Vanadiy2014
Иди работай, психолух-кукаретик!
17.11.2017 12:27
Vanadiy2014
посчитай сколько гаражей с парковками и сколько машин в том районе. В них даже 30% всего автопарка не уместишь. А с едой как предлагаешь решить? Также исходя из огромного кол.-ва жителей на весьма скромном участке территории? Убрать из каждого дома по 20 магазинов и построить один большой? Помнишь как в том году жители детей в школу записывали - до утра в очереди стояли, вот и с этим магазином будет точно также, только ежедневно
7.11.2017 12:30
А я не хочу в гаражах! А тем кому спать шум мешает - тот просто накануне не работал, а следовательно и не уставал.
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О, ты очень ошибаешься. Можно буквально падать от усталости, но если сверху гулянка и тебе "перебили" сон, то уснуть сложно. Тем более, что ожидаешь - вот начну засыпать, а там опять что-то уронят и снова разбудят. От такого ожидания сон совсем нарушается.
17.11.2017 12:38
- гость -
и тебе "перебили" сон, то уснуть сложно.
Это всё от злости, типа вот бы им щас то сломать и это испортить. Просто ложишься и закрываешь глаза.
17.11.2017 12:35
- гость -
Зачем что-то считать? Есть где парковаться, покупаешь машину. Нет где парковаться - селишься там, где есть возможность и покупаешь или остаёшься на месте и не покупаешь. А если игнорировать всех, парковаться на клумбе, руководствуясь арифметикой и прочей чушью, то отношение к таким очевидное. И так в любой сфере, с едой в том числе.
17.11.2017 12:40
Vanadiy2014
Тебе машина на клумбе спать мешает? Что с тобой не так?
17.11.2017 12:40
Vanadiy2014
почему кто-то должен ходить пешком лишь-из-за того, что строители решили построить скворечник на 1000 квартир и к нему парковку на 50 авто?
Дом кирпичный, этаж 15, тихо при закрытых окнах, а летом? также все слышно как и всем. А предложение: запретить парковки и магазины - достойно депутата ГД, но не здравомыслящего человека.
И вообще можно использовать беруши)
уважаемые, перестаньте на металлического Ванадия обращать внимание.
там непрошибаемо.
17.11.2017 12:48
- гость -
Согласно этикета, все не подстраиваются под одного. Почему кто-то должен терпеть в лифту, если окружающим не нравится вонь пердежа? Та же "логика". Так и с автомобилями и чем угодно.
начали с шума.. закончили парковками.. ну че за люди?
.
во что я скажу.. норм слышимость.. зато ясно что соседи дома и не одиноко как то.. постучишь в стену чеб не шумели и все
17.11.2017 12:52
Vanadiy2014
И часто с тобой подобное?
может лучше запретить нытиков, которым все мешает?
17.11.2017 12:47
- гость -
17.11.2017 12:40
Vanadiy2014
Тебе машина на клумбе спать мешает? Что с тобой не так?
Все с ним не так. Он диванный теоретик, не живший еще толком, а следовательно не имеющий ответственности за семью. Взрослый мужик понимает, что советы -селись там, где можешь позволить машину, а не можешь - не имей авто (детей, жены, кваратиры - на выбор, по ситуации спора) могут вызвать только горькую ухмылку, во время перекура между вкалыванием на хлеб насущный.
до жились ..даж не поарать дома!мой дом хочу и ору!зануды какие то .а
17.11.2017 12:52
Я
начали с шума.. закончили парковками.. ну че за люди?
Этот обжёванный конфуций снова приход словил.
Почему кто-то должен терпеть в лифту, если окружающим не нравится вонь пердежа?
выйди. или дождись следующего.
Люди привыкли что все бесплатно... им дико что для машины тоже нужно место покупать, а не срать соседям под окна забавные.
17.11.2017 12:55
- гость -
Понятно. Припарковать машину на клумбе - признак взрослого мужика, ответственного за семью и т.д. Браво, браво.
вот вам бы бабку глухую в соседи которая любит политические программы смотреть хааааа!я б на вас поглядела!шум их не устраивает!не прислушивайтесь блин занимайтесь своими делами!а то сидите прислушиваетесь принюхиваетесь))
почитала ))), люди, это вы ноете, что жись у вас ужасная, недоедаете и недопиваете? (Путин страну довёл), одна у вас проблема- машины некуда ставить...вдумайтесь- ма-ши-ны некуда ставить, не хватает места.....мдя...
А в Японии парковка даже велосипеда платная, купил будь готов заплатить. И чистота на дорогах газонах во дворах в первую очередь все для людей.
гнать сцаными тряпками "конфуцу"
чтоб с темы не сбивал
правда народ что за клиника то тут???причем машины и парковка статья о другом.....
В квартире ниже живёт пара молодых понаехавших из Рубцовска шакалов, которые привыкли бухать по пятницам. Никакая звукоизоляция не помогает, мусорам тоже на ситуацию плевать. Выход один- съезжать на землю, пусть многоэтажки становятся гетто для всей этой крестьянской шоблы.
17.11.2017 12:57
Vanadiy2014
Клоун, речь идёт о шуме, а не о твоих детских страхах и ужасах парковки.
17.11.2017 13:00
Митенька ржевский
Да у нас тут потомственный барнаульский аристократ завёлся. Поприветствуем.
В Европе во дворах в новостройках вообще нет парковок, потому что уже наступили на грабли, теперь там дети и родители отдыхают в чистоте и тишине. И только а Барнауле надо все закать под парковку и срать срать срать во круг тогда хорошо комфортно.
короч когда мне по работе начинают жалится :соседи шумят, дети бегают, лифт засцан, кв.плата большая... говорю а не пойти ли вам и не купить частный дом? затыкаются
барнаульский аристократ завёлся. Поприветствуем.
.
.
И только а Барнауле надо все закать под парковку
я вчера про это и говорила
17.11.2017 12:58
- гость -
У народа зулу на свадьбе, перед тем, как молодожены удалятся на первую брачную ночь, семьи жениха и невесты устраивают подобие танцевального состязания. Кульминацией конкурса становится танец невесты, в ходе которого она должна максимально высоко вскинуть ногу и как можно дольше оставаться в этой позе перед своей матерью, которая тем временем должна заглянуть ей под юбку и убедиться, что та еще девственна. Если подумать, этот момент является чистой формальностью - если мама не опытный доктор-гинеколог. Но гости, наверное, остаются довольны.
17.11.2017 13:02
- гость -
там вполне вменяемые подземные парковки, прямо под домом. Что мешает делать так же?
вот лучше о ваших маленьких дитишках!которые долбят ногами в пробежке до 10 вечера !!и сказать вы им не можете что внизу люди!!не уважаете вам же пофиг!так и к вам так же относиться люди начинают!уважать нужно друг друга немного