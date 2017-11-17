Уровень шума, с которым приходится сталкиваться жителям Алтайского края в своих квартирах, все чаще не соответствует эпидемиологическим требованиям. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

"Доля измерений уровней шума при обследовании жилых помещений, не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, в 2016 году увеличилась на 20% по сравнению с 2015 годом", — отмечается в сообщении ведомства.

Чаще всего жалобы в ведомство поступают от жителей первых и вторых этажей жилых домов. Людям мешает шум от работы систем вентиляции и холодильного оборудования организаций торговли или сферы обслуживания, которые размещаются в пристройках к жилым домам, а также шум и вибрация при работе отопительного оборудования и лифтов.

Жалуются граждане и на шум от звуковоспроизводящей и звукоусиливающей аппаратуры.

По сообщению Роспотребнадзора, причиной повышенного уровня шума служит недостаточность шумозащитных мероприятий на стадии проектирования, а также монтаж оборудования с отступлением от проектных решений. Отмечают в ведомстве и неудовлетворительную реализацию шумозащитных мероприятий при размещении оборудования, не предусмотренного проектом.

В ведомстве отмечают, что постоянное воздействие сильного шума может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья человека, повлиять на органы слуха и особенно на нервно-психологическую деятельность организма.