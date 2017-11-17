В 00:00 17 ноября открыта продажа билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования АО "ФПК" отправлением с 1 января 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте РЖД.

При этом отмечается, что компания "РЖД" сохранила глубину продажи проездных документов в 60 суток. Это означает, что с сегодняшнего дня приобрести билеты можно на дату до 15 января 2018 года включительно.

В компании сообщили, что количество предлагаемых мест в плацкартных и общих вагонах соответствует уровню прошлого года. Однако во время зимних каникул на самые популярные направления назначат свыше 500 дополнительных рейсов поездов.

Наиболее высокий спрос на билеты ожидается 29 и 30 декабря 2017 года, а также 6, 7 и 8 января 2018 года.

Напомним, Российские железные дороги с 3 ноября не продавали билеты в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования ФПК, отправляющихся с 1 января 2018 года. Причиной этого стало то, что ФАС не приняла решение по уровню тарифов на пассажирские перевозки на следующий год.

16 ноября премьер-министр Медведев вновь поднял вопрос о возобновлении продаж билетов. Тогда представители РЖД сообщили, что продажи начнутся с 17 ноября.