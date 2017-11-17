Пятница, 17 Ноябрь, 13:06

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Какое слово вы бы назвали словом 2017 года?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,99
€ 70,7
443230
-1°
Обь
52см -10

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый Год -2018Народный знак качества-2017Отопительный сезон 2017-2018
Новости

Компания "РЖД" открыла продажу плацкартных билетов на новогодние каникулы

, ИА "Амител"
Приобрести билеты на поезда можно вплоть до 15 января 2018 года

В 00:00 17 ноября открыта продажа билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования АО "ФПК" отправлением с 1 января 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте РЖД.

При этом отмечается, что компания "РЖД" сохранила глубину продажи проездных документов в 60 суток. Это означает, что с сегодняшнего дня приобрести билеты можно на дату до 15 января 2018 года включительно.

В компании сообщили, что количество предлагаемых мест в плацкартных и общих вагонах соответствует уровню прошлого года. Однако во время зимних каникул на самые популярные направления назначат свыше 500 дополнительных рейсов поездов.

Наиболее высокий спрос на билеты ожидается 29 и 30 декабря 2017 года, а также 6, 7 и 8 января 2018 года.

Напомним, Российские железные дороги с 3 ноября не продавали билеты в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования ФПК, отправляющихся с 1 января 2018 года. Причиной этого стало то, что ФАС не приняла решение по уровню тарифов на пассажирские перевозки на следующий год.

Материалы по теме

16 ноября премьер-министр Медведев вновь поднял вопрос о возобновлении продаж билетов. Тогда представители РЖД сообщили, что продажи начнутся с 17 ноября. 


Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

17.11.2017 12:37
iOne

Лучше уж совсем без каникул

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя


Архив новостей
< ноябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
13:02
От оттепели до крепких морозов: как будет меняться погода в Алтайском крае 0
12:51
День траура объявили в Марий Эл в связи с автокатастрофой с 15 погибшими 0
12:34
Как барнаульцам провести выходные и куда сходить 18 и 19 ноября 0
12:22
Ночное землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Горном Алтае 1
12:11
13-летняя девочка пропала без вести в Алтайском крае 2
12:06
Компания "РЖД" открыла продажу плацкартных билетов на новогодние каникулы 1
11:50
"Горизонт событий": группа "Би-2" презентует новый альбом в Барнауле 0
11:32
Столкновение легковушки и трамвая произошло в Барнауле 0
11:24
Дома Алтайского края признаны очень "шумными" 50
11:13
Власти Барнаула готовы потратить на поиск дорожных дефектов 4,5 млн рублей 7
11:02
Жители Алтайского края отсудили более 6 млн за нарушения прав потребителей 0
10:48
Работодатель на Алтае избил женщину арматурой и угрожал убить ее 11
10:32
Где барнаульцам провести новогоднюю ночь: гид по барам и ресторанам города 1
10:26
Самым высокооплачиваемым молодым певцом признан The Weeknd 1
10:13
Устюг, Кремль или Лапландия: куда писать письма Деду Морозу? 4
10:08
Внимательнее, товарищи: ГИБДД проводит операцию "Пешеход" 28
09:51
СК начал проверку на "Алтаймясопроме" из-за жалоб на долги по зарплатам 3
09:33
Долги по зарплатам выросли в России на 3,5% 7
09:27
Зима, лето: возможно ли купить кондиционер с обогревом до 10 000 рублей 18
09:16
Барнаульцев приглашают на заключительные продовольственные ярмарки 0
09:07
Очевидцы сообщили о тройном ДТП в центре Барнаула 3
09:00
День шопинга состоится в ТРЦ "Огни" 19 ноября 0
08:51
Легендарная группа "Ария" выступит в Барнауле с симфоническим оркестром 7
08:33
Почему алтайские вузы стали все больше набирать иностранных студентов 7
08:19
Долой уныние: подборка креативных фотографий с памятниками 17
08:04
Уникальная услуга: как новый сервис делает жизнь барнаульцев легче и лучше 29
07:50
Как распределились голоса в премии "Народный знак качества". Полный список 16
07:34
Что пить, чтобы жить: академик РАМН о качестве воды в России и на Алтае 6
07:18
Какие элитные дома находятся в центре Барнаула 0
07:03
Коттедж с местом под собственный пляж продают в Барнауле за 20 млн рублей 13
06:48
Канадская красотка: фото великолепной Рэйчел МакАдамс 4
06:32
Что за праздник День матери, как принято его отмечать и что можно подарить 2
06:16
Потепление начнется в Алтайском крае 17 ноября 0
06:01
Кожа да кости: фотопрогулка по кожевенному заводу Барнаула 12
05:19
Индексацию пенсий работающим пенсионерам отложили на светлое будущее 7
04:01
Оргазмическое давление: ученые выяснили, что секс опасен для зрения 11
03:01
Шансы России победить на ЧМ-2018, как у Колумбии или Уругвая 1
02:01
Няня из зависти зарезала многодетную мать на глазах у трехлетнего ребенка 21
01:01
Ученые зафиксировали мощнейший в истории взрыв звезды 0
00:32
Папе римскому Франциску подарили уникальный Lamgorghini Huracan 8
23:41
Саакашвили рассказал, как поменять законодательство на Украине за 70 дней 2
23:22
Боец Росгвардии в Челябинске был настолько суров, что посадил брата на цепь 5
23:09
Полиция разыскивает маньяка, напевающего жертвам песни Наташи Королевой 5
22:54
Одобрены условия ухода местных властей от административного наказания 2
22:33
Народных дружинников будут набирать по смягченным требованиям 0
22:01
Россия раздумывает над продажей украинского долга другой стране 2
21:47
Медведев узнал историю про Петра I, работников Минфина и бриллианты 4
21:28
Школьницы в Удмуртии устроили "бойцовский клуб" 0
21:13
Сечин пообещал прийти в суд, "как только согласуются графики" 25
20:44
Волочкова устроила скандал на съемках телешоу 2

© ИА «Амител», 1999 — 2017
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.