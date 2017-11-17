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Москва может обзавестись двумя новыми вокзалами в рамках строительства новой ветки наземного метро, передает ТАСС.

Отмечается, что их планируется возвести при создании "сквозных" маршрутов пригородных электричек. Локально они могут появиться на остановочных пунктах Царицыно и Каланчевская.

В то же время уточняется, что решение о необходимости переноса остановок будет принято по результатам проработки вопроса с РЖД с учетом мнения пассажиров и жителей столицы.

Напомним, на этой неделе президент Владимир Путин высказался в поддержку проекта строительства в Москве новой ветки наземного метро, которая, как предполагается, соединит железнодорожные направления.