Как провести выходные, чтобы не жалеть о бесцельно потраченном времени, куда сходить, что интересного узнать и на что посмотреть — читайте наш гид и планируйте свое время.

16 ноября в Выставочном зале музея "Город" прошло открытие художественной выставки Валерия Октября "Узел жизни, в котором мы узнаны и развязаны для бытия…", посвященной 65-летию художника. Если вы еще не видели экспозицию, то вполне можете начать субботний день с нее. Вас ждут яркие, насыщенные краски, выразительные образы и разнообразие тем и сюжетов, которые способны согреть в пасмурный день.

В Молодежном театре Алтая 18 ноября состоится премьера "Эскиза спектакля" Cash. Показ начнется в 17:00. Вниманию аудитории представят пьесу Александра Липовского — это молодой артист Новосибирского академического молодежного театра "Глобус" и начинающий драматург, в 2012 году в "Глобусе" состоялась премьера первого сибирского блокбастера "Куба" по его пьесе.

Над постановкой работали сам драматург и главный режиссер МТА Денис Малютин. Эта история о молодых людях, решивших совершить благородный поступок: достать денег друзьям на свадьбу, но в силу юношеской безбашенности они пытаются достичь благородной цели весьма сомнительными средствами.

Повторно спектакль можно будет увидеть 22 ноября.

В театре драмы покажут комедию с Павлом Прилучным в главной роли "Авантюристы поневоле", начало в 19:00. А в музкомедии в 17:00 зрителям представят социальную драму про поиск счастья "Соб@ки".

Вечером свой день рождения отметит бар XXXX. Здесь состоится вечеринка, специальным гостем которой станет диджей KAN, резидент лейбла Black Star и любимец большого количества танцплощадок.

В воскресенье в театре драмы покажут спектакль Алексея Логачева "Зойкина квартира", а в музкомедии — "Бабий бунт".

Детей 19 ноября можно сводить на праздник в "Сити-Центр" – маленьких посетителей ждет детская развлекательная программа "В гостях у сказки", яркая фотозона, угощения, подарки и невероятное "Арт-бабл-шоу", начало в 12:00.

В театре кукол "Сказка" в 11:00 и 13:00 покажут "Волшебное кольцо", в музкомедии для детей подготовили спектакль "Конёк-Горбунок", а в Молодежном театре в 12:00 можно будет посмотреть музыкальную историю "Карлик нос".

Среди киноновинок недели – картина режиссера Зака Снайдера о героях "Лига справедливости", а также ужасы "Джиперс Криперс 3". Среди других кинопремьер – мистический триллер "Обитель теней", криминальная комедия Джорджа Клуни "Субурбикон" с Мэттом Дэймоном и Джулианной Мур в главных ролях, драма о редкой болезни школьника "Чудо", лента об Алтае Гарика Сукачева "То, что во мне", отечественная картина "Мой лучший друг", и, конечно, никак не обойтись без российской комедии, зрителям покажут "Мифы" с Фёдором Бондарчуком, Сергеем Безруковым и Иваном Ургантом.