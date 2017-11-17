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Землетрясение с показателем магнитуды 3,9 произошло глубокой ночью в пятницу, 17 ноября, в Горном Алтае.

По информации Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН", сейсмическое событие случилось в 03:17 в 246 километрах на юго-восток от Горно-Алтайска.

Интенсивность землетрясения в эпицентре оценивается показателем 4,7 балла по шкале MSK64.

Отметим, что землетрясение произошло в традиционном для региона очаге сейсмической активности, где подземные толчки постоянно фиксируются уже около полутора десятков лет.