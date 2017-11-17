Фото: seishub.ru
Землетрясение с показателем магнитуды 3,9 произошло глубокой ночью в пятницу, 17 ноября, в Горном Алтае.
По информации Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН", сейсмическое событие случилось в 03:17 в 246 километрах на юго-восток от Горно-Алтайска.
Интенсивность землетрясения в эпицентре оценивается показателем 4,7 балла по шкале MSK64.
Отметим, что землетрясение произошло в традиционном для региона очаге сейсмической активности, где подземные толчки постоянно фиксируются уже около полутора десятков лет.
Комментарии
Я думал у меня глюки!!! Сначала качало, глянул и вода болтается. Причём это второй день. Только было это часов в 12.