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Новости

ТНТ отказывается от зарубежных фильмов

, ИА "Амител"
Российские зрители смотрят российские сериалы, считает руководитель телеканала

Телеканал ТНТ решил отказаться от зарубежных фильмов и вместо них показывать зрителю собственные проекты. Обновление сетки вещания произойдет уже со следующей недели. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя субхолдинга "Газпром-медиа Развлекательное телевидение" (ГПМ РТВ) Артура Джанибекяна.

Руководитель канала объяснил это решение тем, что интерес аудитории и рекламодателей к проектам телеканала оказался гораздо выше, чем к зарубежному контенту.

Телеканал даже провел эксперимент: на один день заменил зарубежную комедию на собственное шоу. Такое решение привело к повышению показателей популярности, и после этого на ТНТ решили полностью перейти на собственный контент. 

Кроме того, отказ от зарубежного контента позволит каналу стать более независимым: не надо будет учитывать множество нюансов по авторским правам и "подчиняться" курсу валют.

"Мы не привязаны к пакетным покупкам, не зависим от ограничений по числу и периодам показов, а главное, мы абсолютно не зависим по правам от разнообразных зарубежных структур — и у них нет возможности выкручивать нам руки", — цитирует его слова ТАСС.


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Комментарии

17.11.2017 13:20
Che

Своими помоями обходиться будут, жопаcиcьками c блeвотным юмором пипл возьмут.

0  0
17.11.2017 13:25
Я

да как они смеют??? что я буду бесплатно смотреть? цволочи

0  0
17.11.2017 13:26
- гость -

Патриотическое воспитание пипла в действии.

0  0
17.11.2017 13:48
Иван

А мне все равно. Я не смотрю тнт

0  0
17.11.2017 13:49
гость

Хрень показывают, я их сериалы смотреть не могу, показывают быдло.

0  0
17.11.2017 13:58
- гость -

сериалы . да отстой а фильмы заграничные норм

0  0
17.11.2017 14:04
- гость -

есть друге каналы. смотрите их. чего развопились-то? раз канал до сих пор не закрылся, значит есть у него свой зритель

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