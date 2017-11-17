Телеканал ТНТ решил отказаться от зарубежных фильмов и вместо них показывать зрителю собственные проекты. Обновление сетки вещания произойдет уже со следующей недели. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя субхолдинга "Газпром-медиа Развлекательное телевидение" (ГПМ РТВ) Артура Джанибекяна.

Руководитель канала объяснил это решение тем, что интерес аудитории и рекламодателей к проектам телеканала оказался гораздо выше, чем к зарубежному контенту.

Телеканал даже провел эксперимент: на один день заменил зарубежную комедию на собственное шоу. Такое решение привело к повышению показателей популярности, и после этого на ТНТ решили полностью перейти на собственный контент.

Кроме того, отказ от зарубежного контента позволит каналу стать более независимым: не надо будет учитывать множество нюансов по авторским правам и "подчиняться" курсу валют.

"Мы не привязаны к пакетным покупкам, не зависим от ограничений по числу и периодам показов, а главное, мы абсолютно не зависим по правам от разнообразных зарубежных структур — и у них нет возможности выкручивать нам руки", — цитирует его слова ТАСС.