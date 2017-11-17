Фото: vk.com/la_altay
Волонтеры в Алтайском крае ведут поиски 13-летней девочки-подростка из села Новичиха.
Как сообщается в паблике поискового отряда "Лиза Алерт", местонахождение ребенка неизвестно с 14 ноября.
Приметы пропавшей: рост 150-152 сантиметра, среднее телосложение, волосы русые длинные, глаза серо-голубые.
Была одета: серая трикотажная шапка, бирюзовая болоньевая куртка, фиолетовые брюки, серо-синие ботинки.
Комментарии
это не она с хомяком по квартирам ходит? Или бирюзовые куртки сейчас в моде?
Вот и мне эта мысль пришла .