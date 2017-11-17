Иллюстрация: twitter.com/IntlSOS

Карту самых опасных и безопасных для туристов стран мира составила медицинская сервисная компания International SOS.

Государства выделены различными цветами в зависимости от того, насколько рискуют путешественники, отправляющиеся в ту или иную страну.

Вполне логично самыми опасными местами для отдыха оказались Сирия, Мали, Ливия, Южный Судан, Йемен, Афганистан и Сомали.

Наименьшая опасность ждет туристов в Финляндии, Норвегии и Исландии.

Что же касается России, то она оказалась в числе государств, где уровень риска для отдыхающих является нестабильным и меняется весьма быстро.