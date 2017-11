Иллюстрация: twitter.com/IntlSOS

Карту самых опасных и безопасных для туристов стран мира составила медицинская сервисная компания International SOS.

Государства выделены различными цветами в зависимости от того, насколько рискуют путешественники, отправляющиеся в ту или иную страну.

Want to know what the Travel #Risk Outlook is for 2018? Attend our webinar for key global issues and trends https://t.co/CoTTDRbeCF #safetravel #healthcare #security #mobileworkforce pic.twitter.com/6NFL0LRtRF