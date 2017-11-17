Иллюстрация: twitter.com/IntlSOS
Карту самых опасных и безопасных для туристов стран мира составила медицинская сервисная компания International SOS.
Государства выделены различными цветами в зависимости от того, насколько рискуют путешественники, отправляющиеся в ту или иную страну.
Want to know what the Travel #Risk Outlook is for 2018? Attend our webinar for key global issues and trends https://t.co/CoTTDRbeCF #safetravel #healthcare #security #mobileworkforce pic.twitter.com/6NFL0LRtRF— International SOS (@IntlSOS) 16 ноября 2017 г.
Вполне логично самыми опасными местами для отдыха оказались Сирия, Мали, Ливия, Южный Судан, Йемен, Афганистан и Сомали.
Наименьшая опасность ждет туристов в Финляндии, Норвегии и Исландии.
Что же касается России, то она оказалась в числе государств, где уровень риска для отдыхающих является нестабильным и меняется весьма быстро.
Комментарии