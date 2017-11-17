День траура объявлен 17 ноября в Республике Марий Эл в связи с гибелью 15 человек во время автокатастрофы на трассе Йошкар-Ола — Космодемьянск, которая произошла 16 ноября. Примерно в 17.30 на 64-м километре автодороги в Килемарском районе столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter и лесовоз. По предварительным данным, микроавтобус во время обгона задел грузовик и слетел в кювет, сообщает РГ.

Погибли водитель микроавтобуса и 14 пассажиров. В их числе 17-летний мальчик. Еще пять человек, среди которых двое детей 7 и 14 лет, госпитализированы. Врачи оценивают их состояние как тяжелое.

В настоящее время возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В МЧС работает "горячая линия" для родственников пострадавших: 8 (8362) 69-02-63.